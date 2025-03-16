"Бойовий хлопець". Зеленський пояснив призначення Гнатова начальником Генштабу
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав причини, чому генерал-майора Андрія Гнатова було призначено новим начальником Генерального штабу.
Зеленський зазначив, що кандидатуру нового начальника ГШ він визначив разом з головнокомандувачем Олексадром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.
"Бойовий хлопець, і його [Андрія Гнатова] завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи", – пояснив президент.
Президент наголосив, що все, чому українські бригади навчила війна, має "впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування".
- Напередодні Зеленський підписав указ про призначення Гнатова начальником Генштабу. Його попередник Баргилевич отримав посаду Генерального інспектора Міноборони.
Троє офіцерів Сил оборони, які говорили з LIGA.net на умовах анонімності, позитивно оцінили цю кадрову зміну. Водночас частина громадськості критикує Гнатова (детальніше про військового тут).