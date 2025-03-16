"Бойовий хлопець". Зеленський пояснив призначення Гнатова начальником Генштабу

Серед завдань для військового – більше впровадження бойового досвіду та активніша розбудова корпусної системи

Володимир Зеленський (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав причини, чому генерал-майора Андрія Гнатова було призначено новим начальником Генерального штабу.

Зеленський зазначив, що кандидатуру нового начальника ГШ він визначив разом з головнокомандувачем Олексадром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

"Бойовий хлопець, і його [Андрія Гнатова] завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи", – пояснив президент.

Президент наголосив, що все, чому українські бригади навчила війна, має "впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування".

Напередодні Зеленський підписав указ про призначення Гнатова начальником Генштабу. Його попередник Баргилевич отримав посаду Генерального інспектора Міноборони.

Троє офіцерів Сил оборони, які говорили з LIGA.net на умовах анонімності, позитивно оцінили цю кадрову зміну. Водночас частина громадськості критикує Гнатова (детальніше про військового тут).