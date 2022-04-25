Борис Джонсон дал наставления генсеку ООН перед его поездкой в Москву и Киев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который на этой неделе посетит Москву и Киев, накануне своего турне провел разговор с британским премьером Борисом Джонсоном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

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Джонсон, ставший за время войны одним из самых преданных союзников Украины, назвал действия Владимира Путина "тошнотворной и вопиющей агрессией, которая имеет разрушительные последствия для украинского народа".

Британский премьер и Гутерриш обсудили ситуацию в Мариуполе и Херсоне, необходимость обеспечить прекращения огня и эвакуацию мирного населения.

Джонсон "четко подчеркнул" важность глобальной солидарности с Украиной.

26 апреля Гуттериш посетит Москву для встречи с Владимиром Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

28 апреля генсек ООН прибудет в Киев на переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Президент Владимир Зеленский, который тоже должен встретиться с Гутерришем, скептически оценивает поездку генсека ООН. "С чем он вернется: передать нам сигналы от России?" – сказал президент на пресс-конференции в субботу. По мнению Зеленского, такая очередность визита может восприниматься как неоднозначная трактовка того, кто является агрессором в этой войне.

Андрей Водяный

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