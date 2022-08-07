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Чехия впервые с начала войны не выдала за сутки ни одной визы украинцам

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 14:30
Чехия впервые с начала войны не выдала за сутки ни одной визы украинцам - Фото
Фото: depositphotos.com

Чехия, в субботу, 6 августа, не выдала ни одной визы временной защиты украинцам, покинувшим страну из-за войны. Об этом пишет Czech Radio со ссылкой на Министерство внутренних дел Чехии.   

Это первый подобный случай с начала российского вторжения в Украину 24 февраля, добавляют на Czech Radio. 

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Для сравнения, в пятницу визы получили 803 украинца, что примерно на 20 человек больше, чем неделю назад. 

Всего Чехия выдала более чем 400 000 разрешений украинцам на пребывание на территории страны.  

В июне еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон, сообщила, что наибольшее бремя наплыва украинцев испытала на себе Чехия, если рассчитывать количество беженцев на душу населения принимающей страны. 

На втором месте была Польша, на третьем - Эстония, четвертом – Литва, пятом – Болгария, шестом– Латвия.  

Владельцы временных виз могут находиться в Чехии до года, они получают доступ к системам государственного медицинского страхования, образования и рынку труда.  

По данным о приеме в школы, сейчас в Чехии проживает менее 300 000 граждан Украины. Некоторые из них возвращаются на родину или уезжают в другие страны. 

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Роман Брыль
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война чехия визы беженцы из Украины
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