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"Духи злобы поднебесной". В РПЦ отреагировали на отречение от Москвы УПЦ МП

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2022, 20:45
Путин и Кирилл на Красной площади
Предстоятель российской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) прокомментировал отречение от Москвы УПЦ МП.

Об этом он упомянул в проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя.

Российский духовник заявил, что это определенные "духи злобы поднебесной" стремятся "разделить православных людей" и сделать так, чтобы между ними пролегла бездна:

"Мы с полным пониманием относимся к тому, как страдает УПЦ. Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископство должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не усложнять жизнь своих верующих", – отметил Гундяев.

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Он добавил, что в РПЦ "ко всему этому с пониманием относятся": "Но молимся о том, чтобы никакие временные внешние препятствия никогда не разрушили духовное единство нашего народа", – заявил Кирилл.

  • Украинская православная церковь в составе РПЦ имеет статус самоуправляющейся православной церкви с особым статусом.
  • 27 мая собор УПЦ МП выступил против главы РПЦ Кирилла из-за его позиции относительно войны против Украины и объявил, что больше не подчиняется какому-либо решению РПЦ по Украине.
  • Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что целью собора УПЦ МП была попытка сохранить статус-кво и изменить отношение к себе украинского общества без разрыва отношений с РПЦ и Кириллом.
  • Глава УПЦ МП Онуфрий во время божественной литургии в воскресенье зачитал весь диптих глав других церквей, что является признаком главы автокефальной церкви. Кирилла он назвал третьим после патриархов Антиохийского и Иерусалимского и без традиционных титулов "великий отец" и "наш".
Уляна Букатюк
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