Эфиопы выстраиваются в очереди у посольства РФ, чтобы ехать воевать в Украину – Reuters

Очереди добровольцев из местных жителей выстраиваются каждое утро у посольства России в столице Эфиопии Аддис-Абебе в надежде отправиться воевать против Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

Репортеры агентства увидели несколько сотен мужчин, которые регистрировались у эфиопских охранников возле посольства. Охранники записали их имена и потребовали доказательства военной службы.

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Человек, вышедший из посольства и обратившийся к "добровольцам" по-русски через переводчика, сказал, что у России пока достаточно сил, но что с ними свяжутся, когда они потребуются.

Российское посольство не ответило на вопросы Reuters о личности этого человека и о том, направляет ли Россия эфиопских добровольцев в Украину.

Позже во вторник, 19 апреля, представитель посольства опубликовал заявление, в котором говорилось, что он не вербовал боевиков и что эфиопы, появившиеся возле посольства, выражали "солидарность и поддержку Российской Федерации".

Посольство Украины в Аддис-Абебе направило соответствующие запросы властям Эфиопии, утверждают в агентстве.

Опрошенные агентством "добровольцы" рассказали, что увидели сообщение в соцсетях о найме в Россию.

"Я готов поддерживать российское правительство, и взамен, как только я вернусь, я получу льготы", — сказал один из "добровольцев" у посольства агентству Reuters.

Он добавил, что слышал о выплате $2000 долларов от друзей, которые зарегистрировались до него. Двое других в очереди сказали, что видели сообщения в Facebook о том, что посольство набирает новобранцев.

Reuters подтверждает, что не смогло найти никаких сообщений на эту тему из официальных источников или получить подтверждение этих сообщений.

"Жить в Эфиопии становится все труднее, — сказал 30-летний уличный торговец, уволившийся из эфиопской армии в 2018 году и теперь торгующий одеждой и мобильными телефонами. – Что мне нужно, так это жить в Европе".

Эфиопия не голосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую вторжение в Украину 24 февраля.

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Роман Брыль

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