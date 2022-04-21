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Эфиопы выстраиваются в очереди у посольства РФ, чтобы ехать воевать в Украину – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2022, 20:16
Эфиопы выстраиваются в очереди у посольства РФ, чтобы ехать воевать в Украину – Reuters - Фото
Фото: depositphotos.com

Очереди добровольцев из местных жителей выстраиваются каждое утро у посольства России в столице Эфиопии Аддис-Абебе в надежде отправиться воевать против Украины. Об этом пишет агентство Reuters.    

Репортеры агентства увидели несколько сотен мужчин, которые регистрировались у эфиопских охранников возле посольства. Охранники записали их имена и потребовали доказательства военной службы. 

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Человек, вышедший из посольства и обратившийся к "добровольцам" по-русски через переводчика, сказал, что у России пока достаточно сил, но что с ними свяжутся, когда они потребуются. 

Российское посольство не ответило на вопросы Reuters о личности этого человека и о том, направляет ли Россия эфиопских добровольцев в Украину.  

Позже во вторник, 19 апреля, представитель посольства опубликовал заявление, в котором говорилось, что он не вербовал боевиков и что эфиопы, появившиеся возле посольства, выражали "солидарность и поддержку Российской Федерации". 

Посольство Украины в Аддис-Абебе направило соответствующие запросы властям Эфиопии, утверждают в агентстве. 

Опрошенные агентством "добровольцы" рассказали, что увидели сообщение в соцсетях о найме в Россию.    

"Я готов поддерживать российское правительство, и взамен, как только я вернусь, я получу льготы", — сказал один из "добровольцев" у посольства агентству Reuters. 

Он добавил, что слышал о выплате $2000 долларов от друзей, которые зарегистрировались до него. Двое других в очереди сказали, что видели сообщения в Facebook о том, что посольство набирает новобранцев. 

Reuters подтверждает, что не смогло найти никаких сообщений на эту тему из официальных источников или получить подтверждение этих сообщений.

"Жить в Эфиопии становится все труднее, — сказал 30-летний уличный торговец, уволившийся из эфиопской армии в 2018 году и теперь торгующий одеждой и мобильными телефонами. – Что мне нужно, так это жить в Европе".   

Эфиопия не голосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую вторжение в Украину 24 февраля.

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Роман Брыль
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война в украине наемники добровольцы Эфиопия
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