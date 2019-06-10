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10.06.2019, 11:56

Екатерина Гандзюк стала лауреатом премии Ukrainian ID Awardsp

Екатерина Гандзюк стала лауреатом премии Ukrainian ID Awards - Фото

Премия вручена за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство

На правах рекламы

В Каневе на Тарасовой горе в рамках Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID состоялась церемония награждения лауреатов ежегодной международной премии Ukrainian ID Awards. Наградами отметили Екатерину Гандзюк, Фундация семьи Богдана Гаврилишина и Илью Бондаренко. Ведущей церемонии стала Снежана Егорова - известная украинская телеведущая и актриса, а выбирали номинантов члены организационного комитета и признанные мировые лидеры мнений.

Екатерина Гандзюк - известный общественный деятель, была убита в прошлом году за принципиальность гражданской позиции, была награждена (посмертно) за несокрушимое стремление к справедливости и гражданское достоинство. Награда будет передано отцу - Виктору Гандзюку. Екатерина защищала интересы местного сообщества в Херсонском городском совете, а до этого работала в структурах ООН. Активистка была облита кислотой в родном городе, и в 2018 году умерла в больнице в Киеве. Следствие связывает покушение на Екатерину с тем, что она выступала против коррумпированных политиков и представителей силовых структур.

Фундация семьи Богдана Гаврилишина, которая промотирует в украинском обществе ценности ответственности, сотрудничества и профессионализма, а также разрабатывает и реализует программы для молодежи - получила награду за весомый вклад в гуманизацию общества. Богдан Гаврилишин вместе с девятью почетными авторами, среди которых Мирослав Попович, Любомир Гузар, Иван Дзюба, Владимир Горбулин создал "Украинскую хартию свободного человека", которая построена на ценностях, о которых идет речь сегодня на форуме Ukrainian ID.

Фундация была создана женой и детьми Богдана Дмитриевича Гаврилишина - известного украинского экономиста, общественного деятеля и мецената, неизменного патриота Украины, для того, чтобы продолжать дело великого украинца - способствовать развитию Украины и ее превращению в эффективное европейское государство. Программы фонда раздвигают границы, интегрируют успешный европейский и мировой опыт, объединяют лидеров мнений, заставляют системно мыслить, меняют имидж Украины в мире и формируют экосистему для ускорения изменений.

В номинации за приумножение культурного капитала был отмечен юный скрипач-виртуоз и композитор Илья Бондаренко, который представлял Украину в десятках стран мира и является без преувеличения одним из самых эффективных культурных дипломатов страны. Илья выступал в Белом доме перед семьей Президента США, когда ему было 13 лет, его авторское музыкальное произведение «Медитации на тему насилия», посвящено воинам, погибшим в Донбассе и проблемам глобального мира. Исполнял свои произведения на благотворительном балу Принца Гарри в Лондоне (2014), во время которого было собрано полтора миллиона фунтов для стран, в которых идут военные действия. Его называют самым молодым послом культурной дипломатии Украины, в том числе за выступления на Юношеской Олимпиаде в Аргентине в октябре 2018 года, на Зимних Олимпийских играх в Южной Корее в феврале 2018 года. Он был лицом благотворительного проекта «Bach-Pinzel», своими выступлениями в Америке, Великобритании и других странах мира рассказывал о самом известном украинском скульпторе Иоганне Пинзеле и собирал средства на ремонт крыши музея во Львове, в котором находятся его бесценные скульптуры.

«Ukrainian ID Awards - это награда, которая присуждается за выдающиеся достижения и эффективные практики во имя процветания и гуманизации человечества, и призвана стимулировать ответственное развитие общества. Наш оргкомитет продолжает практику отмечать наградой тех людей, которые сделали большой вклад в развитие человека и общества, но до сих пор не были достойно отмечены в Украине и за рубежом», - отметила президент Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID Наталья Заболотная.

Напомним, что в прошлом году первыми лауреатами премии Ukrainian ID Awards, основанной Международным экономико-гуманитарным форумом Ukrainian ID, стали украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов, экс-министр финансов Украины, которая сделала немалый вклад в спасение страны от дефолта в 2014- 2016 годах, Наталья Яресько и известный украинский благодеятель, глава Международного благотворительного фонда «Давай допомажемо» Ольга Бондаренко.

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Теги: Екатерина Гандзюк, Ukrainian ID Awards
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