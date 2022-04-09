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"Евросоюз возвращается в Киев". Посол ЕС приехал из эвакуации

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 03:59
Фото: пресс-служба форума Украина 30

Европейский Союз решил вернуть свое представительство в Украине, которое после 24 февраля эвакуировали в польский город Жешув, обратно в Киев. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в пятницу.

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Глава представительства ЕС Матти Маасикас приехал в Киев вместе с Боррелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Этим визитом Европейский Союз возвращается обратно в Киев. Я говорю это буквально: глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более прямо и тесно работать с украинскими властями", – сообщил Боррель.

Маасикас останется в столице, чтобы снова открыть помещение делегации и оценить условия для постепенного возвращения всего персонала делегации в Киев. Некоторые дипломаты европейского представительства пока останутся в Жешуве и будут продолжать работать оттуда.

Андрей Водяный
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евросоюз Матти Маасикас Жозеп Боррель посольства
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