Генерал СБУ в запасе пытался сбежать за границу от мобилизации – ГБР

В пятницу, 1 апреля, при попытке выехать из Украины был задержан генерал-майор СБУ в запасе, сообщило Государственное бюро расследований.

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При пересечении границы в пункте пропуска Тиса в Закарпатской области мужчина предоставил фальшивую справку о том, что он не годен к военной службе и имеет звание рядового.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

По информации юриста Александра Леменова, входившего в состав конкурсной комиссии ГБР, задержанного зовут Леонид Пята, он работал в департаменте "Т" (защита национальной государственности) во времена правления Виктора Януковича.

31 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за предательство лишил генеральских званий бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника УСБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.

Андрей Водяный

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