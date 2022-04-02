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Генерал СБУ в запасе пытался сбежать за границу от мобилизации – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 07:09
Генерал СБУ в запасе пытался сбежать за границу от мобилизации – ГБР - Фото
Фото: ГБР

В пятницу, 1 апреля, при попытке выехать из Украины был задержан генерал-майор СБУ в запасе, сообщило Государственное бюро расследований.

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При пересечении границы в пункте пропуска Тиса в Закарпатской области мужчина предоставил фальшивую справку о том, что он не годен к военной службе и имеет звание рядового.

Возбуждено уголовное дело по факту подделки документов (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса).

По информации юриста Александра Леменова, входившего в состав конкурсной комиссии ГБР, задержанного зовут Леонид Пята, он работал в департаменте "Т" (защита национальной государственности) во времена правления Виктора Януковича.

  • 31 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что за предательство лишил генеральских званий бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова и экс-начальника УСБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Андрей Водяный
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сбу мобилизация гбр
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