Генсек ООН после встречи с Путиным посетил Бородянку – фото

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Бородянку в рамках визита в Киев, после его встречи с диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об его приезде в Бородянку сообщил в Twitter Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой", – прокомментировал увиденное Гутерреш во время визита в Бородянку.

Генсек ООН прибыл в Украину после визита в Москву, где он договаривался с Путиным о "зеленом коридоре" для гражданских лиц и гуманитарных грузов.

ООН заявила после встречи, что Путин "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В Кремле отрицают его согласие.

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Наталия Фреик

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