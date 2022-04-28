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Генсек ООН после встречи с Путиным посетил Бородянку – фото

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 13:54
Генсек ООН после встречи с Путиным посетил Бородянку – фото - Фото
Фото: Twitter Офис ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетил Бородянку в рамках визита в Киев, после его встречи с диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об его приезде в Бородянку сообщил в Twitter Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

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Фото: Twitter ООН

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой", – прокомментировал увиденное  Гутерреш во время визита в Бородянку.

Фото: Twitter ООН
  • Генсек ООН прибыл в Украину после визита в Москву, где он договаривался с Путиным о "зеленом коридоре" для гражданских лиц и гуманитарных грузов. 
  • ООН заявила после встречи, что Путин "дал принципиальное согласие" на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. В Кремле отрицают его согласие. 

Читайте также: Зеленский о визитах генсека ООН в Москву и Киев: Ехать сначала в Россию – ошибка

Наталия Фреик
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генсек оон визит в киев бородянка
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