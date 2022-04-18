Глава украинской разведки о Мариуполе: В определенный момент мы сможем прорвать блокаду
18.04.2022, 11:34
Разрушенный дворец культуры "Искра" в Мариуполе, фото - Мариупольский горсовет
Мариуполь держит и будет удерживать оборону. И в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду. Об этом рассказал Spiegel начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
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"Мариуполь – это памятник героизма нашего народа и наших воинов, пример для подражания", – сказал Буданов, отвечая на вопросы журналиста о том, как долго защитники Мариуполя смогут удерживать город.
Как отметил Буданов, о "падении города" говорили уже давно: россияне сначала утверждали, что уже взяли город, потом сказали, что захват неизбежен, но они все еще проваливают его и так длится уже больше месяца.
Буданов добавил, что город продолжит оборону и "в какой-то момент мы сможем прорвать блокаду".
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