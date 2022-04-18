Главком ВСУ: Уничтожение "Москвы" уменьшило угрозу с моря, но опасность десанта еще есть

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что уничтожение российского крейсера "Москва" существенно уменьшает угрозу с моря, но это не значит, что опасность высадки десанта исчезла. Об этом говорится на странице главкома в Facebook.

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"В связи с этим продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", – написал он.

Уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска снизило риск высадки десанта в Мариуполе и огневого поражения с моря.

Утром 24 марта украинские силы уничтожили в порту Бердянска российский корабль "Саратов", а также повредили десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Командир "Цезаря Куникова" скончался от полученных ран.

13 апреля 2022 года две украинские ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва": корабль завалился на борт и начал тонуть. В ночь на 15 апреля Москва признала, что "Москва" затонула.

17 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские оккупанты могут готовиться к высадке десанта в Мариуполе.

Андрей Водяный

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