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Главком ВСУ: Уничтожение "Москвы" уменьшило угрозу с моря, но опасность десанта еще есть

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2022, 19:28
Главком ВСУ: Уничтожение
Фото: OSINTtechnical

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что уничтожение российского крейсера "Москва" существенно уменьшает угрозу с моря, но это не значит, что опасность высадки десанта исчезла. Об этом говорится на странице главкома в Facebook.

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"В связи с этим продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны, в том числе за счет материально-технической помощи стран-партнеров", – написал он.

Уничтожение десантного корабля "Саратов" в порту Бердянска снизило риск высадки десанта в Мариуполе и огневого поражения с моря.

Андрей Водяный
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