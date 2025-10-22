ГУР: Якутия и другие дальневосточные регионы России не выполняют план набора в армию

Из-за больших потерь и низких выплат в российских регионах "буксует" план пополнения оккупационных войск, говорят в разведке

Российский солдат (Фото: EPA / СЕРГЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ)

В российской Якутии и других беднейших регионах РФ наблюдаются трудности с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

Согласно внутренним документам Минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.

"Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм", – утверждают в украинской разведке.

Нежелание идти воевать на стороне РФ объясняют и значительными потерями среди местного населения, в частности, представителей отдельных этносов – якутов, эвенков и эвенов.

Аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.