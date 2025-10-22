ГУР: Якутия и другие дальневосточные регионы России не выполняют план набора в армию
В российской Якутии и других беднейших регионах РФ наблюдаются трудности с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.
Согласно внутренним документам Минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.
"Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм", – утверждают в украинской разведке.
Нежелание идти воевать на стороне РФ объясняют и значительными потерями среди местного населения, в частности, представителей отдельных этносов – якутов, эвенков и эвенов.
Аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.
