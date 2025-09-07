Буданов: Россия может снова провести мобилизацию, это серьезная угроза

Глава ГУР отметил, что даже возможные антивоенные акции в России не остановят Кремль в проведении мобилизации

Российские военные (Фото: пропагандистские медиа)

Россия может снова провести мобилизацию и это представляет серьезную угрозу. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Апостроф TV.

Глава ГУР напомнил, что в 2022 году Москва уже провела частичную мобилизацию, после чего делала все возможное, чтобы больше не прибегать к такому шагу. В то же время он отметил, что это не исключает того, что Кремль снова мобилизует людей.

"Может ли Российская Федерация провести мобилизацию? Может. К сожалению, это серьезная угроза. Это будет болезненно для самой РФ, но реалистично. И такая угроза существует", – сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что массовое привлечение срочников смысла не имеет, но Россия сможет увеличить количество войск, которых будет бросать на фронт, если пойдут путем мобилизации.

На вопрос о возможных антивоенных акциях в России Буданов ответил, что хотя негатив в обществе будет, это не остановит Кремль.

"Настроения негативные, когда начинается мобилизация, будут. Это показал 2022 год, когда после частичной мобилизации ее быстро пытались прекратить. Но российскую машину это не остановит", – резюмировал он.