Буданов: Россия может снова провести мобилизацию, это серьезная угроза
Россия может снова провести мобилизацию и это представляет серьезную угрозу. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Апостроф TV.
Глава ГУР напомнил, что в 2022 году Москва уже провела частичную мобилизацию, после чего делала все возможное, чтобы больше не прибегать к такому шагу. В то же время он отметил, что это не исключает того, что Кремль снова мобилизует людей.
"Может ли Российская Федерация провести мобилизацию? Может. К сожалению, это серьезная угроза. Это будет болезненно для самой РФ, но реалистично. И такая угроза существует", – сказал Буданов.
В то же время он подчеркнул, что массовое привлечение срочников смысла не имеет, но Россия сможет увеличить количество войск, которых будет бросать на фронт, если пойдут путем мобилизации.
На вопрос о возможных антивоенных акциях в России Буданов ответил, что хотя негатив в обществе будет, это не остановит Кремль.
"Настроения негативные, когда начинается мобилизация, будут. Это показал 2022 год, когда после частичной мобилизации ее быстро пытались прекратить. Но российскую машину это не остановит", – резюмировал он.
- 26 мая глава СВР заявлял, что общий мобилизационный ресурс России составляет 25 млн человек. Но реально подготовленных – 3 млн.
- 11 июля разведка сообщала, что контракт с армией РФ ежедневно подписывают в среднем 1200 человек. Это позволяет набирать более 30 000 военных ежемесячно. Такие темпы обеспечиваются высокими единовременными выплатами, масштабной информационно-агитационной кампанией и социальными гарантиями со стороны государства.
- 5 августа Сырский заявил, что россияне имеют целью до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы.
