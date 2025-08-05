До конца года россияне хотят сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы – Сырский
Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главкома)

Россияне имеют цель до конца 2025 года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский после совещания по итогам деятельности Сил обороны в июле.

Он заявил, что общие потери россиян в июле составили более 33 200 человек, что на 800 оккупантов больше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на это, Россия увеличивает свою группировку на 9000 человек ежемесячно.

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"Российское руководство имеет целью до конца года сформировать 10 новых дивизий, две уже созданы", — заявил Сырский.

Главком добавил, что Украина не имеет другого выбора, кроме как продолжать меры мобилизации, улучшать боевую подготовку и усиливать беспилотную компоненту войск.

СПРАВКА

Дивизия в армиях России – это крупное тактическое соединение, предназначенное для выполнения боевых задач, обычно в составе армии или корпуса. Дивизии бывают разных типов, включая мотострелковые, танковые, авиационные и другие в зависимости от рода войск.

В состав дивизии обычно входят управление (штаб), части и подразделения. Численность личного состава дивизии обычно составляет от 10 000 до 20 000 человек.

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