До кінця року росіяни хочуть сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено – Сирський

Олександр Сирський (Фото: Facebook-акаунт головкома)

Росіяни мають на меті до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський після наради за підсумками діяльності Сил оборони в липні.

Він заявив, що загальні втрати росіян у липні становили понад 33 200 осіб, що на 800 окупантів більше, ніж попереднього місяця. Попри це Росія збільшує своє угруповання на 9000 осіб щомісяця.

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"Російське керівництво має на меті до кінця року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено", – заявив Сирський.

Головком додав, що Україна не має іншого вибору, як продовжувати заходи мобілізації, поліпшувати бойову підготовку та посилювати безпілотну компоненту військ.

ДОВІДКА Дивізія в армій Росії – це велике тактичне з'єднання, призначене до виконання бойових завдань, зазвичай у складі армії чи корпусу. Дивізії бувають різних типів, зокрема мотострілецькі, танкові, авіаційні та інші залежно від роду військ. До складу дивізії зазвичай входять управління (штаб), частини та підрозділи. Чисельність особового складу дивізії зазвичай становить від 10 000 до 20 000 осіб.

26 травня 2025 року очільник СЗР заявляв, що загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб. Але реально підготовлених – 3 млн.

11 липня повідомлялося, що контракт з російською армією щодня підписують у середньому 1200 осіб. Це дозволяє набирати більш ніж 30 000 військових щомісяця.