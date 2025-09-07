Буданов: Росія може знову провести мобілізацію, це серйозна загроза
Росія може знову провести мобілізацію, і це становить серйозну загрозу. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Апостроф TV.
Очільник ГУР нагадав, що у 2022 році Москва вже провела часткову мобілізацію, після чого робила все можливе, щоб більше не вдаватися до такого кроку. Водночас він наголосив, що це не виключає того, що Кремль знову мобілізує людей.
"Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. На жаль, це серйозна загроза. Це буде болісно для самої РФ, але реалістично. І така загроза існує", – сказав Буданов.
Водночас він підкреслив, що масове залучення строковиків сенсу не має, але Росія зможе збільшити кількість військ, які кидатиме на фронт, якщо підуть шляхом мобілізації.
На питання про можливі антивоєнні акції в Росії Буданов відповів, що хоча негатив у суспільстві буде, це не зупинить Кремль.
"Настрої негативні, коли починається мобілізація, будуть. Це показав 2022 рік, коли після часткової мобілізації її швидко намагалися припинити. Але російську машину це не зупинить", – резюмував він.
- 26 травня очільник СЗР заявляв, що загальний мобілізаційний ресурс Росії становить 25 млн осіб. Але реально підготовлених – 3 млн.
- 11 липня розвідка повідомляла, що контракт з армією РФ щодня підписують у середньому 1200 осіб. Це дозволяє набирати більш ніж 30 000 військових щомісяця. Такі темпи забезпечуються високими одноразовими виплатами, масштабною інформаційно-агітаційною кампанією та соціальними гарантіями з боку держави.
- 5 серпня Сирський заявив, що росіяни мають на меті до кінця 2025 року сформувати 10 нових дивізій, дві вже створено.
