Буданов: Росія може знову провести мобілізацію, це серйозна загроза

Очільник ГУР наголосив, що навіть можливі антивоєнні акції в Росії не зупинять Кремль у проведенні мобілізації

Російські військові (Фото: пропагандистські медіа)

Росія може знову провести мобілізацію, і це становить серйозну загрозу. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Апостроф TV.

Очільник ГУР нагадав, що у 2022 році Москва вже провела часткову мобілізацію, після чого робила все можливе, щоб більше не вдаватися до такого кроку. Водночас він наголосив, що це не виключає того, що Кремль знову мобілізує людей.

Читайте також Проти України воюють вже понад 700 000 росіян. Угруповання збільшилось

"Чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може. На жаль, це серйозна загроза. Це буде болісно для самої РФ, але реалістично. І така загроза існує", – сказав Буданов.

Водночас він підкреслив, що масове залучення строковиків сенсу не має, але Росія зможе збільшити кількість військ, які кидатиме на фронт, якщо підуть шляхом мобілізації.

На питання про можливі антивоєнні акції в Росії Буданов відповів, що хоча негатив у суспільстві буде, це не зупинить Кремль.

"Настрої негативні, коли починається мобілізація, будуть. Це показав 2022 рік, коли після часткової мобілізації її швидко намагалися припинити. Але російську машину це не зупинить", – резюмував він.