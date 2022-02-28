"Или в нужном нам направлении, или как русский военный корабль" – Арахамия о переговорах
28.02.2022, 03:55
Давид Арахамия (скриншот видео Слуги народа)
Глава украинской делегации, которая едет на переговоры с Россией в Гомель (Беларусь), Давид Арахамия рассказал о настроении украинской дипломатии перед встречей и название условия Украины
"Переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский военный корабль", – написал Арахамия в Facebook.
- 27 февраля российские пропагандистские СМИ распространили заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласно которому российская делегация якобы прибыла в Гомель для переговоров с Украиной.
- Зеленский отверг предложение России по поводу переговоров в Беларуси и предложил любой другой город, "с территории которого не летят ракеты".
- Позже стало известно, что украинская делегация отправится на переговоры с Россией на границе с Беларусью.
- Зеленский рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять – без всяких условий. Президент Украины скептичен, но согласен попробовать.
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