"Или в нужном нам направлении, или как русский военный корабль" – Арахамия о переговорах

Глава украинской делегации, которая едет на переговоры с Россией в Гомель (Беларусь), Давид Арахамия рассказал о настроении украинской дипломатии перед встречей и название условия Украины

"Переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский военный корабль", – написал Арахамия в Facebook.

27 февраля российские пропагандистские СМИ распространили заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, согласно которому российская делегация якобы прибыла в Гомель для переговоров с Украиной.

Зеленский отверг предложение России по поводу переговоров в Беларуси и предложил любой другой город, "с территории которого не летят ракеты".

Позже стало известно, что украинская делегация отправится на переговоры с Россией на границе с Беларусью.

Зеленский рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять – без всяких условий. Президент Украины скептичен, но согласен попробовать.

Уляна Букатюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.