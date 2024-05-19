Источники назвали цели ночного удара по РФ: НПЗ и аэродром на Кубани, нефтебаза в Выборге

Взрывы в России, которые произошли в ночь на 19 мая, – это результаты работы СБУ, ВСУ и ГУР

Источник: VK.com

Источники LIGA.net назвали цели ночной атаки украинских дронов по России: Славянский нефтеперерабатывающий завод на Кубани, военный аэродром возле станицы Кущевская, а также нефтебаза в Выборге возле Санкт-Петербурга.

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По словам информированного источника, удар по аэродрому – работа Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.



На аэродроме находились десятки разных самолетов, которые используются россиянами для ударов на фронте. Это Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29. Последствия удара по аэродрому пока устанавливаются.

Славянский НПЗ остановил работу после удара дронов.

Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели.

Кроме того, в рамках операции Главного управления разведки в Ленинградской области под удар попала Выборгская нефтебаза.

Источник LIGA.net в ГУР рассказал, что на нефтебазе удалось уничтожить три резервуара с горючим с помощью взрывных устройств.

По словам собеседника, ударами по топливной отрасли Украина пытается создать препятствия для обеспечения горючего внутреннего рынка России.