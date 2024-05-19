Источники назвали цели ночного удара по РФ: НПЗ и аэродром на Кубани, нефтебаза в Выборге
Источники LIGA.net назвали цели ночной атаки украинских дронов по России: Славянский нефтеперерабатывающий завод на Кубани, военный аэродром возле станицы Кущевская, а также нефтебаза в Выборге возле Санкт-Петербурга.
На аэродроме находились десятки разных самолетов, которые используются россиянами для ударов на фронте. Это Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29. Последствия удара по аэродрому пока устанавливаются.
Славянский НПЗ остановил работу после удара дронов.
Это уже вторая атака дронов СБУ на военный аэродром "Кущевская" и Славянский НПЗ за последние три недели.
Кроме того, в рамках операции Главного управления разведки в Ленинградской области под удар попала Выборгская нефтебаза.
Источник LIGA.net в ГУР рассказал, что на нефтебазе удалось уничтожить три резервуара с горючим с помощью взрывных устройств.
По словам собеседника, ударами по топливной отрасли Украина пытается создать препятствия для обеспечения горючего внутреннего рынка России.
- В ночь на 17 мая произошла, вероятно, самая большая дроновая атака на Россию за все время войны – более 100 беспилотников.
- В Севастополе была повреждена электроподстанция "Севастопольская", в Новороссийске – нефтяной терминал, в Туапсе – нефтеперерабатывающий завод.