Джерела назвали цілі нічного удару по Росії: НПЗ і аеродром на Кубані, нафтобаза в Виборзі

Вибухи в Росії, які сталися у ніч проти 19 травня, – це результати роботи СБУ, ЗСУ та ГУР

Джерело: VK.com

Джерела LIGA.net назвали цілі нічної атаки українських дронів по Росії: Слов'янський нафтопереробний завод на Кубані, військовий аеродром біля станиці Кущевська, а також нафтобаза в Виборзі біля Санкт-Петербурга.

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За словами поінформованого джерела, удар по аеродрому – робота Служби безпеки України та Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

На аеродромі знаходилися десятки різних літаків, які використовуються росіянами для ударів на фронті. Це Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29. Наслідки удару по аеродрому поки що встановлюються.

Слов'янський НПЗ зупинив роботу після удару дронів.

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ за останні три тижні.

Крім того, в рамках операції Головного управління розвідки в Ленінградській області під удар потрапила Виборзька нафтобаза.

Джерело LIGA.net в ГУР розказало, що на нафтобазі вдалося знищити три резервуари з пальним за допомогою вибухових пристроїв.

За словами співрозмовника, ударами по паливній галузі Україна намагається створити перешкоди для забезпечення пальним внутрішнього ринку Росії.