"История не забудет военных преступлений". Глава Евросовета посетил Бородянку

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, приехавший в среду в Киев, посетил город Бородянка, почти разрушенный во время российской оккупации. Об этом он сообщил в Twitter.

"В Бородянке... Как в Буче и многих других городах Украины... История не забудет военных преступлений, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", – написал Мишель.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.