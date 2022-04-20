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"История не забудет военных преступлений". Глава Евросовета посетил Бородянку

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 13:34
Фото: Twitter / CharlesMichel

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, приехавший в среду в Киев, посетил город Бородянка, почти разрушенный во время российской оккупации. Об этом он сообщил в Twitter.

"В Бородянке... Как в Буче и многих других городах Украины... История не забудет военных преступлений, которые здесь были совершены. Не может быть мира без справедливости", – написал Мишель.

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