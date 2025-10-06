Израиль во второй раз депортирует Грету Тунберг за попытку прорыва в Газу

Вместе со шведской экоактивисткой депортируют еще 79 граждан разных стран, которые пытались прорвать морскую блокаду Сектора Газа

Грета Тунберг (Фото: Министерство иностранных дел Израиля)

Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, которая пыталась прорваться в Газу, второй раз депортируют из Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel.

Вместе с ней из Израиля в Грецию отправят еще 28 граждан Франции, 27 греков, 15 итальянцев и девять шведов. По данным издания, 28 граждан Испании, все еще находятся под стражей в Израиле, 21-го представителя этой страны уже отправили домой.

Все они находились на борту 42-судной Глобальной флотилии Сумуд и планировали прорвать израильскую блокаду Газы, которая направлена на предотвращение импорта оружия ХАМАС.

Активисты заявляли, что перевозили символическое количество гуманитарной помощи для Газы, где якобы голодают люди. Израиль эти обвинения – отвергает.

В субботу, 4 октября, Тунберг сообщила посольству Швеции, что страдает от обезвоживания, поскольку получила "недостаточное количество как воды, так и пищи", а также она пожаловалась на сыпь, которая, как она подозревает, вызвана укусами клопов.

Министерство иностранных дел Израиля отвергло обвинения в жестоком обращении, как "наглую ложь".

Израиль начал перехватывать корабли в международных водах еще на прошлой неделе, задержав более 470 человек на борту лодок. Всего из страны уже депортировано 170 граждан разных государств после того, как их задержали при попытке прорваться в Газу.