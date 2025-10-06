Ізраїль вдруге депортує Грету Тунберг за спробу прориву до Гази
Шведську екоактивістку Грету Тунберг, яка намагалася прорватися до Гази, вдруге депортують з Ізраїлю. Про це повідомляє The Times of Israel.
Разом з нею з Ізраїлю до Греції відправлять ще 28 громадян Франції, 27 греків, 15 італійців та дев'ятьох шведів. За даними видання, 28 громадян Іспанії все ще перебувають під вартою в Ізраїлі, 21 представника цієї країни вже відправили додому.
Усі вони перебували на борту 42-суденної Глобальної флотилії Сумуд та планували прорвати ізраїльську блокаду Гази, яка спрямована на запобігання імпорту зброї ХАМАС.
Активісти заявляли, що перевозили символічну кількість гуманітарної допомоги для Гази, де начебто голодують люди. Ізраїль ці звинувачення відкидає.
4 жовтня Тунберг повідомила посольству Швеції, що страждає від зневоднення, оскільки отримала "недостатню кількість як води, так і їжі". Також вона поскаржилася на висип, який, як вона підозрює, спричинений укусами клопів.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю відкинуло звинувачення у жорстокому поводженні як "нахабну брехню".
- 31 серпня Грета Тунберг уже намагалась прорвати морську блокаду Гази, перед тим її депортували в червні, коли судно, яким вона подорожувала разом з 11 іншими активістами, було зупинено ізраїльськими військовими.
