Тунберг вдруге вирушила кораблем до Гази: спробує прорвати ізраїльську блокаду

Корабель з гуманітарною допомогою для мешканців анклаву на борту вирушив з Барселони

Грета Тунберг з іншими активістами (Фото: Toni Albir/EPA)

У неділю, 31 серпня, флотилія з активісткою Гретою Тунберг та іншими волонтерами вирушила з Барселони до Сектора Газа з гуманітарною допомогою на борту. Про це повідомив канал CBS News.

Гуманітарна місія Global Sumud Flotilla спробує прорвати ізраїльську блокаду палестинської території та доставити гуманітарну допомогу, продовольство, воду та медикаменти до Гази, оскільки Ізраїль нарощує наступ на місто.

"Йдеться про Палестину". Йдеться про те, як людей навмисно позбавляють найелементарніших засобів для існування", – заявила активістка на брифінгу у Барселоні.

Організатори повідомили, що до морського конвою, що складається приблизно з 20 суден та делегацій з 44 країн, найближчими днями приєднаються кораблі з портів Італії, Греції та Тунісу. Конвой пройде із західного Середземномор'я в Сектор Гази.

Це не перша спроба Тунберг дістатись до вод Гази цього року. Її депортували в червні, коли судно, яким вона подорожувала разом з 11 іншими активістами, було зупинено ізраїльськими військовими.

22 серпня глобальна ініціатива IPC за участю 21 міжнародної організації, що проводить моніторинг продовольчої безпеки по всьому світу, вперше за 22 місяці війни Ізраїлю з ХАМАС офіційно підтвердила голод у Газі.

За даними організації, понад 500 000 людей в анклаві перебувають у катастрофічних умовах, що характеризуються "голодом, злиднями та смертю". Ще 1,07 млн людей перебувають у надзвичайному стані, а 396 000 людей – у кризовому.

8 серпня 2025 року The Independent повідомив про новий план прем'єр-міністра Ізраїлю щодо повного захоплення Гази. Згідно з документом, облога столиці анклаву має розпочатися до річниці вторгнення ХАМАС 7 жовтня.

20 серпня Ізраїль розпочав кампанію з повного захоплення Гази.