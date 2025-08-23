Дружина Ердогана закликала першу леді США проявити до дітей Гази чуйність, як і до українських

Еміне Ердоган (Фото: x.com/EmineErdogan)

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган надіслала листа дружині президента США Дональда Трампа Меланії із закликом проявити таку саму чуйність до гуманітарної кризи в секторі Гази, як і до війни в Україні. Про це повідомляє Anadolu Ajansı.

Перша леді Туреччини зазначила, що нещодавній лист Меланії Трамп диктатору Росії Володимиру Путіну говорить про її чутливість до поточних глобальних подій. Особливо вона відзначила слова про викрадених українських дітей, які мають право рости в "люблячій і безпечній атмосфері", і наголосила, що це право не залежить від раси, місця проживання, релігії та інших чинників.

"Ваше прохання повернути радісні усмішки українських дітей, "приречених на беззвучний сміх", має дуже велике значення. Вірю, що ви проявите ту саму чуйність, яку проявили до 648 українських дітей, загиблих під час війни, до Гази. За ці два роки там було по-звірячому вбито 62 000 ні в чому не винних мирних жителів, 18 000 з яких – діти", – зазначила дружина Ердогана.

За її словами, у Газі "кожні 45 хвилин гине одна дитина". Перша леді Туреччини наголосила: не тільки діти України, які придушили в собі свій сміх, а й діти Палестини заслуговують на таку саму радість, на таку саму свободу і на таке саме гідне майбутнє.

"Було б надзвичайно важливо, якби ви направили прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу лист із вашим наполегливим закликом покласти край гуманітарній кризі в Газі", – сказала вона в листі.

Перша леді Туреччини назвала події в Газі "чимось більшим, ніж геноцид", і закликала всіх об'єднати свої голоси та сили проти "збоченого порядку", за якого життя дітей в одній частині світу вважається менш цінним, ніж в іншій.

"Як мати, жінка і людина, я глибоко поділяю почуття, висловлені у вашому листі, і сподіваюся, що ви вселите ту саму надію в дітей Гази, спраглих миру і спокою... У нас усе ще є шанс для більш ніж мільйона дітей, яким вдалося вижити в секторі Гази. Час настав уже давно", – резюмувала Ердоган.

Лист Еміне Ердоган (Ілюстрація: aa.com.tr)