Жена Эрдогана призвала первую леди США проявить к детям Газы чуткость, как и к украинским
Первая леди Турции Эмине Эрдоган отправила письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании с призывом проявить такую же чуткость к гуманитарному кризису в секторе Газа, как и к войне в Украине. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.
Первая леди Турции отметила, что недавнее письмо Мелании Трамп диктатору России Владимиру Путину говорит о ее чуткости к нынешним глобальным событиям. Особенно она отметила слова про похищенных украинских детей, которые имеют право расти в "любящей и безопасной атмосфере", и подчеркнула, что это право не зависит от расы, места жительства, религии и других факторов.
"Ваша просьба вернуть радостные улыбки украинских детей, "обреченных на беззвучный смех", имеет очень большое значение. Верю, что вы проявите ту же чуткость, которую проявили к 648 украинским детям, погибшим во время войны, к Газе. За эти два года там были зверски убиты 62 000 ни в чем не повинных мирных жителей, 18 000 из которых – дети", – отметила жена Эрдогана.
По ее словам, в Газе "каждые 45 минут гибнет один ребенок". Перва леди Турции подчеркнула, что не только дети Украины, подавившие в себе свой смех, но и дети Палестины заслуживают такой же радости, такой же свободы и такого же достойного будущего.
"Было бы чрезвычайно важно, если бы вы направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо с вашим настойчивым призывом положить конец гуманитарному кризису в Газе", – сказала она в письме.
Первая леди Турции назвала события в Газе "чем-то большим, нежели геноцид" и призвала всех объединить свои голоса и силы против "извращенного порядка", при котором жизнь детей в одной части мира считается менее ценной, нежели в другой.
"Как мать, женщина и человек, я глубоко разделяю чувства, высказанные в вашем письме, и надеюсь, что вы вселите ту же надежду в детей Газы, жаждущих мира и спокойствия... У нас все еще есть шанс для более чем миллиона детей, которым удалось выжить в секторе Газа. Время пришло уже давно", – резюмировала Эрдоган.
- План постепенного военного захвата всей Газы был одобрен утром 8 августа после 10 часов обсуждений.
- Накануне глава Госдепартамента США подтвердил, что Вашингтон не против полного захвата сектора Газа Израилем. По его словам, страна может решать сама, что ей необходимо для собственной безопасности.
- 20 августа Израиль начал наступление на Газу, войска ЦАХАЛ контролируют окрестности города.
- 22 августа Международная мониторинговая миссия впервые официально объявила о голоде в секторе Газа впервые за 22 месяца войны.
