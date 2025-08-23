Жена Эрдогана призвала первую леди США проявить к детям Газы чуткость, как и к украинским

Эмине Эрдоган (Фото: x.com/EmineErdogan)

Первая леди Турции Эмине Эрдоган отправила письмо жене президента США Дональда Трампа Мелании с призывом проявить такую же чуткость к гуманитарному кризису в секторе Газа, как и к войне в Украине. Об этом сообщает Anadolu Ajansı.

Первая леди Турции отметила, что недавнее письмо Мелании Трамп диктатору России Владимиру Путину говорит о ее чуткости к нынешним глобальным событиям. Особенно она отметила слова про похищенных украинских детей, которые имеют право расти в "любящей и безопасной атмосфере", и подчеркнула, что это право не зависит от расы, места жительства, религии и других факторов.

"Ваша просьба вернуть радостные улыбки украинских детей, "обреченных на беззвучный смех", имеет очень большое значение. Верю, что вы проявите ту же чуткость, которую проявили к 648 украинским детям, погибшим во время войны, к Газе. За эти два года там были зверски убиты 62 000 ни в чем не повинных мирных жителей, 18 000 из которых – дети", – отметила жена Эрдогана.

По ее словам, в Газе "каждые 45 минут гибнет один ребенок". Перва леди Турции подчеркнула, что не только дети Украины, подавившие в себе свой смех, но и дети Палестины заслуживают такой же радости, такой же свободы и такого же достойного будущего.

"Было бы чрезвычайно важно, если бы вы направили премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо с вашим настойчивым призывом положить конец гуманитарному кризису в Газе", – сказала она в письме.

Первая леди Турции назвала события в Газе "чем-то большим, нежели геноцид" и призвала всех объединить свои голоса и силы против "извращенного порядка", при котором жизнь детей в одной части мира считается менее ценной, нежели в другой.

"Как мать, женщина и человек, я глубоко разделяю чувства, высказанные в вашем письме, и надеюсь, что вы вселите ту же надежду в детей Газы, жаждущих мира и спокойствия... У нас все еще есть шанс для более чем миллиона детей, которым удалось выжить в секторе Газа. Время пришло уже давно", – резюмировала Эрдоган.

Письмо Эмине Эрдоган (Иллюстрация: aa.com.tr)