Международная мониторинговая миссия впервые официально объявила о голоде в секторе Газа

Более двух миллионов человек страдают от нехватки продовольствия

Глобальная инициатива IPC, в которой участвуют 21 международная организация, занимающаяся мониторингом продовольственной безопасности во всем мире, впервые за 22 месяца войны Израиля с ХАМАС официально подтвердила голод в Газе. Об этом говорится в отчете IPC.

По данным организации, более 500 000 человек в секторе Газа находятся в катастрофических условиях, характеризующихся "голодом, нищетой и смертью". Еще 1,07 млн человек находятся в чрезвычайном положении, а 396 000 человек – в кризисном.

Наблюдатели прогнозируют, что к середине августа и концу сентября 2025 года ситуация ухудшится, и почти треть населения (641 000 человек) вероятно столкнется с катастрофическими условиями.

Ожидается, что к июню 2026 года от острой недостачи питания будут страдать не менее 132 000 детей в возрасте до пяти лет, что вдвое превышает оценки на май 2025 года.

Почти 55 500 беременных женщин и кормящих матерей также потребуют срочных мер по обеспечению продовольствием.

Объявление о голоде по классификации IPC (The Integrated Food Security Phase Classification, или Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности) происходит, если в регионе одновременно сталкиваются с крайней нехваткой продовольствия как минимум 20% домохозяйств, как минимум 30% детей страдают от острой недостаточности питания, и два человека из каждых 10 000 умирают от голода ежедневно.

Мониторинговая миссия заявила, что располагает доказательствами того, что ситуация в Газе соответствует этим критериям.

Это лишь пятый случай с момента создания IPC в 2004 году, когда организация официально объявляет о голоде. Четыре предыдущих случая касались стран Африки.

Миссия сообщила, что это первый случай, когда голод официально подтвержден в регионе Ближнего Востока, хотя этот регион исторически страдал от голодных кризисов.