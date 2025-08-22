Міжнародна моніторингова місія вперше офіційно оголосила голод у Газі

Газа (Фото: HAITHAM IMAD / EPA)

Глобальна ініціатива IPC за участю 21 міжнародної організації, що проводить моніторинг продовольчої безпеки по всьому світу, вперше за 22 місяці війни Ізраїлю з ХАМАС офіційно підтвердила голод у Газі. Про це йдеться у звіті IPC.

За даними організації, понад 500 000 людей у секторі Гази перебувають у катастрофічних умовах, що характеризуються "голодом, злиднями та смертю". Ще 1,07 млн людей перебувають у надзвичайному стані, а 396 000 людей – у кризовому.

Спостерігачі прогнозують, що між серединою серпня та кінцем вересня 2025 року умови погіршаться, і майже третина населення (641 000 осіб), ймовірно, зіткнеться з катастрофічними умовами.

Прогнозується, що до червня 2026 року щонайменше 132 000 дітей віком до п'яти років страждатимуть від гострого недоїдання, що вдвічі перевищує оцінки на травень 2025 року.

Майже 55 500 вагітних і жінок, які годують грудьми, також потребуватимуть термінових продовольчих заходів.

Оголошення голоду за класифікацією IPC (The Integrated Food Security Phase Classification, або Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки ) відбувається, якщо у регіоні одночасно щонайменше 20% домогосподарств стикаються з крайньою нестачею їжі, щонайменше 30% дітей страждають від гострого недоїдання, і дві людини на кожні 10 000 щодня помирають від голоду.

Моніторингова місія оголосила, що має докази того, що ситуація у Газі відповідає цим критеріям.

Це лише п'ятий випадок з моменту створення IPC у 2004 році, коли організація офіційно оголошує голод. Попередні чотири це стосувалося країн Африки.

Місія повідомила, що це взагалі перший випадок, коли голод офіційно підтверджено в регіоні Близького Сходу, хоча регіон історично страждав від криз голоду.