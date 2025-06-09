Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) затримало гуманітарне судно "Мадлін", що йшло до сектору Гази, повідомив міністр закордонних справ країни Ісраель Кац. Його відомство опублікувало відео із затриманою екоактивісткою Гретою Тунберг і її соратниками на борту.

О 7:18 (час такий же, як в Україні) Кац заявив, що захоплення яхти відбулося "швидко і безпечно" й подякував військовим, що ті не дали кораблю прорвати блокаду Гази.

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Також міністр доручив армії показати пасажирам судна відео з жахами різанини 7 жовтня, яку здійснило угрупування ХАМАС, коли ті прибудуть до порту Ашдод, розташованого на північ від Гази.

Посадовець повторив позицію Ізраїлю про те, що така гуманітарна допомога сектору на руку терористам. За даними держави, ХАМАС використовує "гуманітарку" для виплати зарплат і вербування нових бойовиків. Водночас наприкінці травня зміг розпочати роботу швейцарський Гуманітарний фонд Гази, підтримуваний Сполученими Штатами й Ізраїлем, який розподіляє допомогу населенню без участі ХАМАС.

У МЗС Ізраїлю назвали затримане судно "селфі-яхтою" та зазначили, що її пасажири у безпеці й не постраждали.

"Їм [затриманим] роздали канапки та воду. Шоу закінчено", – йдеться у дописі.

Фото: МЗС Ізраїлю

Судно "Мадлін" належить організації "Коаліція Флотилії свободи", що підтримує Палестину. Реагуючи на затримання, у Флотилії наголосили, що на борту яхти перебувала депутат Європейського парламенту Рима Хассан, французька юристка й політична діячка палестинського походження.

У відеозверненні політикиня закликала тиснути на уряд Франції, вимагаючи звільнення затриманих. У французького президента Емманюеля Макрона критичне ставлення до ізраїльської влади, а його країна розглядає можливість визнати Палестинську державу.

У Флотилії також звернулися до своїх прихильників: "Тисніть на міністерства закордонних справ і допоможіть нам захистити їх [затриманих]!".

Судно "Мадлін" вийшло з італійської Сицилії 1 червня. Уже 8 числа Ізраїль заявив, що затримає яхту. На той момент вона була на відстані майже 300 км від Гази (детальніше про ситуацію читайте тут).

Загалом на борту було 12 активістів. Серед відомих діячів, окрім Тунберг і Хассан, на яхті перебував ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Ліам Каннінгем.

Організація не вперше намагається прорвати ізраїльську блокаду Гази: місяць тому вона заявила, що її корабель був виведений з ладу через удар безпілотника.