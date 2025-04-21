ЦАХАЛ визнав вбивство медиків з Гази та висловив жаль

Ізраїльські військові (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила результати перевірки інциденту біля міста Рафах у Газі 23 березня, під час якого було вбито 15 палестинців, зокрема медиків та пожежників. Експертиза показала, що цивільні загинули внаслідок "оперативного непорозуміння". Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Перевірка містила широкий збір даних – від наказів командування до записів систем спостереження, опитування військових та реконструкцію подій.

Експертиза, як повідомляє ЦАХАЛ, не виявила жодних доказів того, що цивільних було страченою, а війська вели невибірковий вогонь.

Як встановила перевірка, 23 березня в районі Рафаха сталося три випадки зі стрільбою. В першому військові обстріляли автомобіль, який був ідентифікований як автомобіль ХАМАС.

Приблизно через годину після цього стався другий епізод. Заступник командира розвідувального батальйону "Голані" побачив колону автомобілів та оцінив їх як транспортні засоби ХАМАС, які прибули, щоб допомогти пасажирам першої машини.

"Через погану нічну видимість" він не впізнав машини швидкої допомоги та наказав відкрити вогонь.

Як повідомляє ЦАХАЛ, було вбито п'ятнадцять палестинців, шістьох з яких експертиза ідентифікувала як терористів ХАМАС. Інші були справжніми рятувальниками.

Приблизно через 15 хвилин стався третій епізод, коли ізраїльські війська обстріляли палестинську машину ООН.

Експертиза встановила, що перші два інциденти сталися внаслідок "оперативного непорозуміння" з боку військовослужбовців, які відчували загрозу з боку сил противника. Третій інцидент стався внаслідок "порушення наказу під час бойової ситуації".

Назагал експертиза виявила кілька "професійних проступків, порушень наказів та неповне повідомлення про подію".

Командир 14-ї бригади отримає догану, яка буде зафіксована в його особовій справі, за його загальну відповідальність за інцидент. Заступника командира розвідувального батальйону "Голані" буде звільнено з посади.

ЦАХАЛ висловив жаль щодо шкоди, заподіяної непричетним цивільним особам. Висновки будуть передані до військової прокуратури.