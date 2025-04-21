ЦАХАЛ признал убийство медиков из Газы и выразил сожаление

Израильские военные (Фото: ATEF SAFADI/EPA)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила результаты проверки инцидента возле города Рафах в Газе 23 марта, во время которого были убиты 15 палестинцев, в том числе медики и пожарные. Экспертиза показала, что гражданские погибли в результате "оперативного недоразумения". Об этом сообщает ЦАХАЛ.

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Проверка включала в себя широкий сбор данных – от приказов командования до записей систем наблюдения, опроса военных и реконструкцию событий.

Экспертиза, как сообщает ЦАХАЛ, не выявила никаких доказательств того, что гражданские были казнены, а войска вели невыборочный огонь.

Как установила проверка, 23 марта в районе Рафаха произошло три случая со стрельбой. В первом военнослужащие обстреляли автомобиль, который был идентифицирован как автомобиль ХАМАС.

Приблизительно через час после этого произошел второй эпизод. Заместитель командира разведывательного батальона "Голане" увидел колонну автомобилей и оценил их как прибывшие транспортные средства ХАМАС, чтобы помочь пассажирам первой машины.

"Из-за плохой ночной видимости" он не узнал машины скорой помощи и приказал открыть огонь.

Как сообщает ЦАХАЛ, были убиты пятнадцать палестинцев, шестерых из которых экспертиза идентифицировала в качестве террористов ХАМАС. Остальные были настоящими спасателями.

Приблизительно через 15 минут произошел третий эпизод, когда израильские войска обстреляли палестинскую машину ООН.

Экспертиза установила, что первые два инцидента произошли в результате "оперативного недоразумения" со стороны военнослужащих, ощущавших угрозу со стороны сил противника. Третий инцидент произошел в результате "нарушения приказа во время боевой обстановки".

В целом экспертиза обнаружила несколько "профессиональных проступков, нарушений приказов и неполное уведомление о произошедшем".

Командир 14-й бригады получит выговор, который будет зафиксирован в его личном деле, за его общую ответственность за инцидент. Заместитель командира разведывательного батальона "Голане" будет уволен с должности.

ЦАХАЛ выразил сожаление по поводу вреда, причиненного непричастным гражданским лицам. Выводы передадут военной прокуратуре.