ЦАХАЛ подтвердила, что видео с расстрелом "скорых" в Газе настоящее, и признала ошибку

Газа (Фото: MOHAMMED SABER/EPA)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что ошиблась в своих выводах по поводу инцидента в городе Рафах на юге Газы, во время которого израильские войска обстреляли палестинские машины экстренных служб и убили 15 человек, чьи тела позже были найдены в братской могиле. Об этом сообщает Times of Israel и Reuters.

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Как сообщили медиа, 15 парамедиков и работников экстренных служб погибли 23 марта и были похоронены в одной могиле, где спустя неделю представители ООН и Палестинского Красного Полумесяца обнаружили их тела.

Израильские военные сначала заявили, что солдаты открыли огонь по автомобилям, которые "подозрительно" приближались к их позициям в темноте без опознавательных знаков. Среди погибших, как заявила ЦАХАЛ, по меньшей мере шесть были посмертно идентифицированы как боевики ХАМАС.

Но 5 апреля Палестинский Красный Полумесяц опубликовал видео, извлеченное из мобильного телефона одного из погибших. На нем видно, что работники экстренных служб передвигались на четко обозначенных автомобилях скорой помощи и пожарных машинах с включенными огнями.

После появления видео Армия обороны Израиля признала, что ее первоначальное заявление о том, что у колонны машин не было опознавательных знаков, оказалось неправильным, отметив, что она основывалась на показания солдат, причастных к инциденту.

Материалы дела были ориентированы на повторное расследование. Ожидается, что выводы будут представлены ЦАХАЛ уже в воскресенье, 6 апреля.