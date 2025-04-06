ЦАХАЛ підтвердила, що відео із розстрілом "швидких" у Газі справжнє, і визнала помилку

Газа (Фото: MOHAMMED SABER/EPA)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) визнала, що помилилася у своїх висновках щодо інциденту у місті Рафах на півдні Гази, під час якого ізраїльські війська обстріляли палестинські машини екстрених служб і вбили 15 людей, чиї тіла пізніше були знайдені у братській могилі. Про це повідомляє Times of Israel і Reuters.

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Як повідомили медіа, 15 парамедиків і працівників екстрених служб загинули 23 березня і були поховані в одній могилі, де через тиждень представники ООН і Палестинського Червоного Півмісяця знайшли їхні тіла.

Ізраїльські військові спочатку заявили, що солдати відкрили вогонь по автомобілях, які "підозріло" наближалися до їхніх позицій у темряві без розпізнавальних знаків. Серед загиблих, як заявила ЦАХАЛ, щонайменше шість були посмертно ідентифіковані як бойовики ХАМАС.

Але 5 квітня Палестинський Червоний Півмісяць опублікував відео, вилучене з мобільного телефону одного із загиблих. На ньому видно, що працівники екстрених служб пересувалися на чітко позначених автомобілях швидкої допомоги та пожежних машинах з увімкненими вогнями.

Після появи відео Армія оборони Ізраїлю визнала, що її початкова заява про те, що у колони машин не було розпізнавальних знаків, виявилася неправильною, зазначивши, що вона ґрунтувалася на свідченнях солдатів, причетних до інциденту.

Матеріали справи були направлені на повторне розслідування. Очікуються, що висновки будуть представлені ЦАХАЛ вже у неділю, 6 квітня.