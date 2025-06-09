Израиль задержал Тунберг и плывущих в Газу активистов – видео
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задержала шедшее в сектор Газа гуманитарное судно "Мадлин", сообщил министр иностранных дел страны Исраэль Кац. Его ведомство опубликовало видео с задержанной экоактивисткой Гретой Тунберг и ее соратниками на борту.
В 7:18 (время такое же, как в Украине) Кац заявил, что захват яхты произошел "быстро и безопасно" и поблагодарил военных, что те не дали кораблю прорвать блокаду Газы.
Также министр поручил армии показать пассажирам судна видео с ужасами резни 7 октября, проведенной группировкой ХАМАС, когда те прибудут в порт Ашдод, расположенный к северу от Газы.
Чиновник повторил позицию Израиля о том, что такая гуманитарная помощь сектору на руку террористам. По данным государства, ХАМАС использует "гуманитарку" для выплаты зарплат и вербовки новых боевиков. В то же время, в конце мая смог начать работу швейцарский Гуманитарный фонд Газы, поддерживаемый Соединенными Штатами и Израилем, который распределяет помощь населению без участия ХАМАС.
В МИДе Израиля назвали задержанное судно "селфи-яхтой" и отметили, что ее пассажиры в безопасности и не пострадали.
"Им [задержанным] раздали бутерброды и воду. Шоу окончено", – говорится в сообщении.
Судно "Мадлин" принадлежит к организации "Коалиция Флотилии свободы", поддерживающей Палестину. Реагируя на задержание, во Флотилии отметили, что на борту яхты находилась депутат Европейского парламента Римма Хассан, французский юрист и политический деятель палестинского происхождения.
В видеообращении политик призвала давить на правительство Франции, требуя освобождения задержанных. У французского президента Эмманюэля Макрона критическое отношение к израильским властям, а его страна рассматривает возможность признать Палестинское государство.
Во Флотилии также обратились к своим сторонникам: "Давите на министерства иностранных дел и помогите нам защитить их [задержанных]!"
- Судно "Мадлин" вышло из итальянской Сицилии 1 июня. Уже 8 числа Израиль заявил, что задержит яхту. На тот момент она была на расстоянии почти 300 км от Газы (подробнее о ситуации читайте здесь).
- Всего на борту было 12 активистов. Среди известных деятелей, кроме Тунберг и Хассан, на яхте находился ирландский актер, звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем.
- Организация не впервые пытается прорвать израильскую блокаду Газы: месяц назад она заявила, что ее корабль был выведен из строя из-за удара беспилотника.