Израиль решил не допустить судно с Тунберг в Газу

Грета Тунберг (Фото: ORIETTA SCARDINO / EPA)

Израильские военные не допустят в сектор Газы судно с гуманитарной помощью "Мадлин", на борту которого находится шведская экоактивистка Грета Тунберг. Об этом сообщил министр обороны страны Исраэль Кац.

Чиновник поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) принять "все необходимые меры", чтобы предотвратить то, чтобы судно достигло берегов Газы.

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"Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или помочь террористическим организациям – на море, в воздухе и на суше", – заявил Кац.

В сообщении он называет Тунберг антисемиткой, а ее соратников "коллегами-пропагандистами ХАМАС" и заявляет, что им следует повернуть назад, потому что они не достигнут Газы.

Фото: X / Israel Katz

Между тем в организации Коалиция флотилии свободы, к которой принадлежит судно, в ответ написали, что Кац снова "угрожает незаконным применением силы против гражданских".

"Медлин" – мирное гражданское судно, безоружное, направляющееся в международных водах с гуманитарной помощью и правозащитниками. Эта миссия является независимой, руководствуясь лишь совестью и солидарностью с Газой", – говорится в сообщении.

По словам организации, днем 8 июня корабль находился в 160 морских милях (296,76 километрах) от Газы.

Во "Флотилии" утверждают, что корабль ненадолго подвергся глушению сигнала, но впоследствии трекер возобновил работу.

Выход "Маделин" из итальянской Сицилии 1 июня (Фото: ORIETTA SCARDINO/EPA)

Организация не впервые пытается прорвать израильскую блокаду: месяц назад она заявила, что ее корабль вывели из строя из-за удара беспилотника, передает агентство Bloomberg.

Израиль приостановил допуск грузовиков с гуманитарной помощью в Газу в начале марта, когда закончилось шестинедельное перемирие. Власти страны утверждают, что группировка ХАМАС перехватывает гражданские грузы для финансирования зарплат и вербовки боевиков. Тем не менее, под растущим международным давлением Израиль разрешил ограниченные поставки помощи.

В конце мая швейцарский Гуманитарный фонд Газы, поддерживаемый США и Израилем, приступил к распределению помощи населению без участия ХАМАС.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Министерство здравоохранения Газа в мае 2024-го заявляло о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАСу. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы были только около 24 000 тел.

31 мая 2025 года израильские военные подтвердили ликвидацию состоявшегося 13 числа Мохаммеда Синвара, руководителя военного крыла группировки ХАМАС.