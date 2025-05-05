Хусити погрожують і далі бити по ізраїльських аеропортах
Угруповання хуситів заявило, що введе "всеосяжну" повітряну блокаду Ізраїлю – продовжить й надалі атакувати аеропорти у відповідь на розширення ізраїльською стороною операцій у секторі Гази. Заяву бойовиків передає агенція Reuters.
Центр координації гуманітарних операцій хуситів – орган, створений у 2024-му для зв'язку між силами угруповання і комерційними операторами морських перевезень, – випустив попередження про удари по ізраїльських аеропортах, заявивши, що головною ціллю буде летовище Бен-Гуріон, атаковане напередодні.
До заяви був доданий електронний лист – хусити зазначили, що надіслали його до Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН.
Бойовики закликали усі міжнародні авіакомпанії "серйозно поставитися до цього повідомлення [...] і скасувати всі свої рейси в аеропорти злочинного ізраїльського ворога, щоб гарантувати безпеку своїх літаків і пасажирів"
4 травня союзники Ірану хусити здійснили чергову атаку по Ізраїлю, вдаривши по аеропорту Бен-Гуріон. Угрупування заявило, що воно діє "у знак солідарності з палестинцями в Газі". Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетяньягу пообіцяв вжити заходів у відповідь, натомість Тегеран пригрозив вдарити по базах США та Ізраїлю, якщо ті вирішать помститися за удар по аеропорту.
- 5 травня уряд Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти угрупування ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.