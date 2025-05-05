Хусити погрожують і далі бити по ізраїльських аеропортах

Наслідки удару хуситів по аеропорту Бен Гуріон 4 травня 2025 року (Фото: ABIR SULTAN / EPA)

Угруповання хуситів заявило, що введе "всеосяжну" повітряну блокаду Ізраїлю – продовжить й надалі атакувати аеропорти у відповідь на розширення ізраїльською стороною операцій у секторі Гази. Заяву бойовиків передає агенція Reuters.

Центр координації гуманітарних операцій хуситів – орган, створений у 2024-му для зв'язку між силами угруповання і комерційними операторами морських перевезень – випустив попередження про удари по ізраїльських аеропортах, заявивши, що головною ціллю буде летовище Бен-Гуріон, атаковане напередодні.

До заяви був доданий електронний лист – хусити зазначили, що надіслали його до Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) при ООН.

Бойовики закликали усі міжнародні авіакомпанії "серйозно поставитися до цього повідомлення [...] і скасувати всі свої рейси в аеропорти злочинного ізраїльського ворога, щоб гарантувати безпеку своїх літаків і пасажирів"