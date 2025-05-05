Израиль ударил по порту и заводу хуситов в Йемене – видео
Фото: ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля сообщила, что ее истребители нанесли удары по террористическим целям хуситов вдоль побережья Йемена. В частности, ЦАХАЛ еще раз попал по порту Ходейда.

"Удар был нанесен в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов на Государство Израиль, в ходе которых были запущены ракеты класса "земля-земля" и беспилотники по израильской территории и гражданскому населению", – отмечают израильские военные.

По их словам, объекты террористической инфраструктуры в порту Ходейда служат "центральным источником снабжения" для группировки. Эта гавань используется боевиками для перевозки иранского оружия, военной техники и другого оборудования, предназначенного для террористических целей, отмечают в ЦАХАЛе.

В сети распространяются видео, как утверждается, из Ходейды:

Кроме ударов по порту, Израиль сообщает о поражении бетонного завода "Баджиль", расположенного восточнее Ходейды: он является важным экономическим ресурсом для хуситов и используется для строительства подземных тоннелей и террористической инфраструктуры.

"Этот удар еще больше ослабляет экономические возможности режима хуситов, его способность наращивать военную мощь", – отметили в ЦАХАЛ.

Впоследствии в армии Израиля сообщили, что для удара было использовано около 20 истребителей и 50 средств поражения.

Также военные напомнили, что за последние полтора года группировка хуситов действует под руководством и финансированием Ирана, чтобы атаковать Израиль и его союзников, подрывать региональную стабильность и нарушать глобальную свободу судоходства.

Вооруженные силы страны отметили, что они "полны решимости продолжать действовать, на любом расстоянии, против всех опасностей, угрожающих гражданам Государства Израиль".

Это был не первый удар по Ходейде, в частности ЦАХАЛ бил по порту в июле 2024 года.

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