Ізраїль вдарив по порту та заводу хуситів у Ємені – відео

Фото: ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що її винищувачі завдали ударів по терористичних цілях хуситів уздовж узбережжя Ємену. Зокрема, ЦАХАЛ ще раз поцілив по порту Ходейда.

"Удар був завданий у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів на Державу Ізраїль, під час яких були запущені ракети класу "земля-земля" та безпілотники по ізраїльській території та цивільному населенню", – зазначають ізраїльські військові.

За їх словами, об'єкти терористичної інфраструктури у порту Ходейда слугують "центральним джерелом постачання" для угрупування. Ця гавань використовується бойовиками для перевезення іранської зброї, військової техніки та іншого обладнання, призначеного для терористичних цілей, зауважують у ЦАХАЛ.

Окрім ударів по порту, Ізраїль повідомляє про ураження бетонного заводу "Баджиль", розташованого на схід від Ходейди: він є важливим економічним ресурсом для хуситів та використовується задля будівництва підземних тунелів й терористичної інфраструктури

"Цей удар ще більше послаблює економічні можливості режиму хуситів його здатність нарощувати військову міць", – зауважили в ЦАХАЛ.

Згодом в армії Ізраїлю повідомили, що для удару було використано близько 20 винищувачів та 50 засобів ураження.

Також військові нагадали, що впродовж останніх півтора року угрупування хуситів діє під керівництвом та фінансуванням Ірану, аби атакувати Ізраїль та її союзників, підривати регіональну стабільність та порушувати глобальну свободу судноплавства.

Збройні сили країни зазначили, що вони "сповнені рішучості продовжувати діяти, на будь-якій відстані, проти всіх небезпек, які загрожують громадянам Держави Ізраїль".

Це був не перший удар по Ходейді, зокрема, ЦАХАЛ бив по порту у липні 2024 року.