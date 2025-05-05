Ізраїль вдарив по порту та заводу хуситів у Ємені – відео
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що її винищувачі завдали ударів по терористичних цілях хуситів уздовж узбережжя Ємену. Зокрема, ЦАХАЛ ще раз поцілив по порту Ходейда.
"Удар був завданий у відповідь на неодноразові атаки терористичного режиму хуситів на Державу Ізраїль, під час яких були запущені ракети класу "земля-земля" та безпілотники по ізраїльській території та цивільному населенню", – зазначають ізраїльські військові.
За їх словами, об'єкти терористичної інфраструктури у порту Ходейда слугують "центральним джерелом постачання" для угрупування. Ця гавань використовується бойовиками для перевезення іранської зброї, військової техніки та іншого обладнання, призначеного для терористичних цілей, зауважують у ЦАХАЛ.
У мережі ширяться відео, як стверджується, з Ходейди:
Israeli strikes smashing the Houthis in Hudaydah Govenorate, Yemen.— Open Source Intel (@Osint613) May 5, 2025
Israel doesn’t just hit orchards. pic.twitter.com/fQdrMwMv8w
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) May 5, 2025
30 planes of the Israeli Air Force are striking Houthi targets in Yemen.
The Hudaydah Port, the largest port the Houthis have access to, has been particularly hard hit.
Massive fires can be seen across the port pic.twitter.com/XYjJlTQ359
🚨BREAKING NEWS🚨— Meytar (@Meytar_D) May 5, 2025
Israel and the US are obliterating Houti terrorists targets in Yemen right now. 🇮🇱🇺🇸
More than 30 planes are participating on the strike in Sanna and Hudaydah.
Videos of the aftermath 🍿#Israel #Yemen #US #Houthis #Terrorists pic.twitter.com/N9Dijb6kgE
Окрім ударів по порту, Ізраїль повідомляє про ураження бетонного заводу "Баджиль", розташованого на схід від Ходейди: він є важливим економічним ресурсом для хуситів та використовується задля будівництва підземних тунелів й терористичної інфраструктури
"Цей удар ще більше послаблює економічні можливості режиму хуситів його здатність нарощувати військову міць", – зауважили в ЦАХАЛ.
Згодом в армії Ізраїлю повідомили, що для удару було використано близько 20 винищувачів та 50 засобів ураження.
Також військові нагадали, що впродовж останніх півтора року угрупування хуситів діє під керівництвом та фінансуванням Ірану, аби атакувати Ізраїль та її союзників, підривати регіональну стабільність та порушувати глобальну свободу судноплавства.
Збройні сили країни зазначили, що вони "сповнені рішучості продовжувати діяти, на будь-якій відстані, проти всіх небезпек, які загрожують громадянам Держави Ізраїль".
Це був не перший удар по Ходейді, зокрема, ЦАХАЛ бив по порту у липні 2024 року.
4 травня союзники Ірану хусити здійснили чергову атаку по Ізраїлю, вдаривши по аеропорту Бен-Гуріон. Угруповання заявило, що воно діє "у знак солідарності з палестинцями в Газі". Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетяньягу пообіцяв вжити заходів у відповідь, натомість Тегеран пригрозив вдарити по базах США та Ізраїлю, якщо ті вирішать помститися за удар по аеропорту.
5 травня уряд Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти угруповання ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.
- Тим часом хусити заявили, що запровадять "всеосяжну" повітряну блокаду Ізраїлю – продовжать й надалі атакувати аеропорти.