Армия Израиля подтвердила ликвидацию главаря ХАМАС

Израильский F-16 (Иллюстративный фото: ATEF SAFADI / EPA)

Израильские военные подтвердили ликвидацию Мохаммеда Синвара, руководителя военного крыла группировки ХАМАС, состоявшейся 13 мая 2025 года. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По ее данным, Синвара ликвидировали во время совместной операции армии и Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) – Военно-воздушные силы страны нанесли удар в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Также, отмечают военные, во время удара были ликвидированы Мохаммад Сабанех, командир бригады "Рафах", и Махди Куара, руководитель батальона "Хан-Юнис".

Удар был нанесен, когда боевики работали в подземном командном центре под Европейской больницей в Хан-Юнисе и "сознательно подвергали опасности гражданское население в больнице и вокруг нее", акцентирует ЦАХАЛ.

"В рамках подготовки к удару были проведены масштабные разведывательные мероприятия, чтобы обеспечить точный удар, который максимально уменьшил бы ущерб гражданскому населению. Удар не повлиял на работу больницы", – подчеркивают военные.

Как доказательство они приводят спутниковые снимки больницы до и после удара, на которых не видно явных повреждений на зданиях:

"Мохаммед Синвар был одним из самых высокопоставленных и первых членов военного крыла ХАМАС, сыграл значительную роль в планировании и выполнении жестокой резни 7 октября [2023], выполняя на то время обязанности начальника оперативного отдела", – добавляют в ЦАХАЛ.

Мохаммед был младшим братом ликвидированного в 2024 году главаря ХАМАС Яхьи Синвара.

По данным военных, другой ликвидированный Сабанех был одним из организаторов и исполнителей нападения 7 октября, контролировал содержание многих заложников на юге сектора Газа, а во время войны руководил многочисленными террористическими атаками против ЦАХАЛ и способствовал интенсивным ракетным обстрелам Израиля.

Куара начал свою деятельность в ХАМАС как производитель оружия и боевик в бригаде "Хан-Юнис", позже возглавлял элитное подразделение "Нухба" и в итоге был повышен к командиру батальона, сообщают в израильской армии.

ЦАХАЛ обещает совместно со Службой безопасности продолжить операцию по ликвидации террористов, которые представляют угрозу гражданским жителям Израиля и принимали участие в планировании и выполнении атаки 7 октября.

28 мая премьер Израиля Нетаньяху заявил о ликвидации главаря ХАМАС Синвара в Газе, но на тот момент военные не сообщали об операции.

29 мая Израиль принял план спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.