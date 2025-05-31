Ізраїльські військові підтвердили ліквідацію ватажка ХАМАС

Ізраїльський F-16 (Ілюстративне фото: ATEF SAFADI / EPA)

Ізраїльські військові підтвердили ліквідацію Мохаммеда Сінвара, керівника військового крила угруповання ХАМАС, яка відбулася 13 травня 2025 року. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За її даними, Сінвара ліквідували під час спільної операції армії та Загальної служби безпеки Ізраїлю (ШАБАК) – Військово-повітряні сили країни завдали удару у місті Хан-Юніс в секторі Гази.

Також, зазначають військові, під час удару були ліквідовані Мохаммад Сабанех, командир бригади "Рафах", та Махді Куара, керівник батальйону "Хан-Юніс".

Удар було завдано, коли бойовики працювали у підземному командному центрі під Європейською лікарнею в Хан-Юнісі й "свідомо наражали на небезпеку цивільне населення в лікарні й навколо неї", наголошує ЦАХАЛ.

"У межах підготовки до удару були проведені масштабні розвідувальні заходи, щоб забезпечити точний удар, який максимально зменшив би шкоду цивільному населенню. Удар не вплинув на роботу лікарні", – зауважують військові.

Як доказ вони наводять супутникові знімки лікарні до та після удару, на яких не видно явних пошкоджень на будівлях:

"Мохаммед Сінвар був одним з найбільш високопоставлених і давніх членів військового крила ХАМАС і відіграв значну роль у плануванні та виконанні жорстокої різанини 7 жовтня [2023 року], виконуючи на той час обов'язки начальника оперативного відділу", – додають в ЦАХАЛ.

Мохаммед був молодшим братом ліквідованого у 2024 році ватажка ХАМАС Ях'ї Сінвара.

За даними військових, інший ліквідований, Сабанех, був одним з організаторів та виконавців нападу 7 жовтня, контролював утримання багатьох заручників на півдні сектору Гази, а під час війни керував численними терористичними атаками проти ЦАХАЛ та сприяв інтенсивним ракетним обстрілам Ізраїлю.

Куара розпочав свою діяльність у ХАМАС як виробник зброї та бойовик у бригаді "Хан Юніс", пізніше очолював елітний підрозділ "Нухба" й зрештою був підвищений до командира батальйону, повідомляють в ізраїльській армії.

ЦАХАЛ обіцяє спільно зі Службою безпеки продовжити операцію з ліквідації терористів, які становлять загрозу для цивільних жителів Ізраїлю та брали участь у плануванні та виконанні атаки 7 жовтня.