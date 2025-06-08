Ізраїль вирішив не допустити судно з Тунберг до Гази

Грета Тунберг (Фото: ORIETTA SCARDINO / EPA)

Ізраїльські військові не допустять до сектору Гази судно з гуманітарною допомогою "Мадлін", на борту якого перебуває шведська екоактивістка Грета Тунберг. Про це повідомив міністр оборони країни Ісраель Кац.

Посадовець доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вжити "всіх необхідних заходів", аби запобігти тому, щоб судно досягло берегів Гази.

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"Ізраїль діятиме проти будь-яких спроб прорвати блокаду або допомогти терористичним організаціям – на морі, у повітрі та на суші", – заявив Кац.

У дописі він називає Тунберг антисеміткою, а її соратників "колегами-пропагандистами ХАМАС", й заявляє, що їм слід повернути назад, бо вони не досягнуть Гази.

Фото: X / Israel Katz

Тим часом в організації Коаліція флотилії свободи, до якого належить судно, у відповідь написали, що Кац знову "погрожує незаконним застосуванням сили проти цивільних".

"Медлін" – мирне цивільне судно, беззбройне, яке прямує в міжнародних водах з гуманітарною допомогою і правозахисниками. Ця місія є незалежною, керуючись лише совістю і солідарністю з Газою", – йдеться у дописі.

За словами організації, вдень 8 червня корабель перебував на відстані 160 морських миль (296,76 кілометрах) від Гази.

У "Флотилії" стверджують, що корабель ненадовго зазнав глушіння сигналу, але згодом трекер відновив роботу.

Вихід "Маделін" з італійської Сицилії 1 червня (Фото: ORIETTA SCARDINO / EPA)

Організація не вперше намагається прорвати ізраїльську блокаду: місяць тому вона заявила, що її корабель вивели з ладу через удар безпілотника, передає агенція Bloomberg.

Ізраїль призупинив допуск вантажівок з гуманітарною допомогою до Гази на початку березня, коли закінчилося шеститижневе перемир'я. Влада країни стверджує, що угрупування ХАМАС перехоплює цивільні вантажі для фінансування зарплат та вербування бойовиків. Тим не менш, під зростаючим міжнародним тиском, Ізраїль дозволив обмежені постачання допомоги.

Наприкінці травня швейцарський Гуманітарний фонд Гази, підтримуваний США та Ізраїлем, розпочав роботу з розподілу допомоги населенню без участі ХАМАС.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази у травні 2024-го заявляло про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими були лише близько 24 000 тіл.

31 травня 2025 року ізраїльські військові підтвердили ліквідацію Мохаммеда Сінвара, керівника військового крила угруповання ХАМАС, яка відбулася 13 числа.