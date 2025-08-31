Тунберг снова отправилась на корабле в Газу: попытается прорвать израильскую блокаду

Корабль с гуманитарной помощью для жителей анклава на борту отправился из Барселоны

Грета Тунберг с другими активистами (Фото: Toni Albir/EPA)

В воскресенье, 31 августа, флотилия с активисткой Гретой Тунберг и другими волонтерами отправилась из Барселоны в Сектор Газа с гуманитарной помощью на борту. Об этом сообщил канал CBS News.

Гуманитарная миссия Global Sumud Flotilla попытается прорвать израильскую блокаду палестинской территории и доставить гуманитарную помощь, продовольствие, воду и медикаменты в Газу, поскольку Израиль наращивает наступление на город.

"Речь идет о Палестине". Речь идет о том, как людей намеренно лишают элементарных средств к существованию", — заявила активистка на брифинге в Барселоне.

Организаторы сообщили, что к морскому конвою, состоящему примерно из 20 судов и делегаций из 44 стран, в ближайшие дни присоединятся корабли из портов Италии, Греции и Туниса. Конвой пройдет из западного Средиземноморья в Сектор Газа.

Это не первая попытка Тунберг добраться до вод Газы в этом году. Ее депортировали в июне, когда судно, на котором она путешествовала вместе с 11 другими активистами, было остановлено израильскими военными.

22 августа глобальная инициатива IPC с участием 21 международной организации, проводящей мониторинг продовольственной безопасности по всему миру, впервые за 22 месяца войны Израиля с ХАМАС официально подтвердила голод в Газе.

По данным организации, более 500 000 человек в анклаве находятся в катастрофических условиях, характеризующихся "голодом, нищетой и смертью". Еще 1,07 млн человек находятся в чрезвычайном состоянии, а 396 000 человек – в кризисном.

8 августа 2025 года The Independent сообщил о новом плане премьер-министра Израиля по полному захвату Газы. Согласно документу, осада столицы анклава должна начаться к годовщине вторжения ХАМАС 7 октября.

20 августа Израиль начал кампанию по полному захвату Газы.