Современная клиника в Стамбуле, медицинский центр «Анадолу», готова оказать помощь украинцам

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В связи с открытием границ в Турции Медицинский Центр «Анадолу», расположенный в Стамбуле и работающий под патронажем всемирно известного госпиталя Johns Hopkins Medicine из США, вновь начал принимать пациентов из-за рубежа.

- В период пандемии наше медицинское учреждение продолжало работать в штатном режиме, - рассказала доктор-координатор «Анадолу» Гузаль Кескин. – Однако в связи с закрытием границ между странами и отменой международного авиасообщения, к сожалению, у иностранных пациентов не было возможности приехать. Сейчас, когда ситуация, наконец, начала стабилизироваться и между Турцией и Украиной стали регулярно совершаться рейсы, мы готовы принять на лечение и оказать необходимую медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

По словам представителей «Анадолу», в клинике предпринимаются самые серьезные меры безопасности для защиты от коронавирусной инфекции COVID-19, рекомендованные Министерством Здравоохранения Турции и Всемирной Организацией Здравоохранения. В частности, в медицинском центре постоянно проводится дезинфекция помещений и работает специальная система вентиляции и фильтрации воздуха. Кроме того, в клинике поддерживается социальная дистанция. По приезду пациенту и сопровождающему проводится тест на COVID-19 (1 раз) для исключения распространения инфекции с целью обезопасить как самих пациентов, так и персонал клиники.

Стоит также отметить, что в связи с онкологическим профилем Медицинского Центра «Анадолу», по решению Министерства Здравоохранения Турции, в отличие от других турецких клиник сюда не направляются на лечение больные с коронавирусом. Так что пациенты получают медицинскую помощь в самых безопасных условиях и с соблюдением повышенных мер безопасности.

«Многие серьезные заболевания, такие как онкология, не могут ждать окончания пандемии коронавируса. В связи с этим мы советуем пациентам не откладывать лечение. Но при этом, безусловно, им необходимо соблюдать правила безопасности, так как люди с хроническими болезнями находятся в группе риска» - отмечает доктор Гузаль Кескин.

Для тех, кто пока не может выехать за рубеж, Медицинский Центр «Анадолу» предлагает проведение онлайн консультаций. Пациенты могут, не выходя из дома, проконсультироваться с ведущими иностранными специалистами по поводу заболевания и необходимого лечения, а также получить ответы на все волнующие вопросы по телефону за соответствующую плату.

Кроме того, в медицинском учреждении доступная такая услуга, как «второе мнение» - заочная консультация врачей на основе присланной истории болезни. Ведущие доктора Медцентра совершенно бесплатно рассматривают медицинские заключения и предоставляют свое независимое заключение касательно рекомендуемого лечения. Благодаря этому пациенты имеют возможность проверить свой диагноз и правильность лечения, назначенного у себя в стране, у лучших иностранных специалистов.

Для того, чтобы приехать в Медицинский Центр «Анадолу» или получить удаленную консультацию врачей, вы можете связаться со специалистами Международного отдела клиники, говорящими на украинском и русском языках, по телефону + 90 539 746 73 47, +90 536 834 62 28 ( Whatsapp) или через сайт https://anadolu.pp.ua/

Справка

Медицинский Центр «Анадолу» - это современная многопрофильная клиника в Стамбуле, которая оказывает высокопрофессиональную медицинскую помощь посредством новейших технологий и опытной команды врачей по различным медицинским направлениям. Ее основные специализации: онкология, радиационная терапия, трансплантация костного мозга, нейрохирургия, роботизированная хирургия, кардиология и кардиохирургия, урология, гинекология и ЭКО и др.

Отличительной особенностью клиники «Анадолу» является аффилиация со всемирно известным госпиталем Johns Hopkins Medicine из США. Благодаря этому сотрудничеству Медцентр работает по высоким американским стандартам и находится на одном уровне с ведущими медицинскими учреждениями мира. В 2019 году медицинский центр занял второе место в рейтинге лучших клиник планеты по версии «Международного альянса по оценке качества медицинского туризма».

Дорогие друзья! Спешим сообщить вам радостную новость. В Украине открылось официальное представительство Медицинского Центра Анадолу в городе Харьков. По всем интересующим вас вопросам можете обращаться по телефону: +38 093 719 92 92 или по адресу: г. Харьков, ул. Свободы 7/9, оф.503.

E-mail: аnadolu.kharkov@gmail.com ; anadolu.kh@anadolusaglik.org

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