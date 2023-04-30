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Кабмин ограничил использование букв Z и V в автономерах: намекают на символику оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 09:29
Кабмин ограничил использование букв Z и V в автономерах: намекают на символику оккупантов - Фото
Фото: EPA

Министерство внутренних дел Украины заявило, что на индивидуальных автомобильных номерах запрещено использовать буквы Z и V, если они намекают на символику оккупантов. Об этом идет речь на сайте МВД.

Такие ограничения предусмотрены новым постановлением Кабинета Министров №367 от 21 апреля.

Согласно разъяснению министерства, запрещается использование букв Z и V. Также запрещено заменять ими кириллические буки С, С, В, Ф.

Кабмин ограничил использование букв Z и V в автономерах: намекают на символику оккупантов

Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима.

На украинских номерных знаках не может быть эмблем органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

  • В марте 2023 года Верховная Рада приняла закон о деколонизации, запретив любую российскую государственную символику – от Московского царства до современной Российской Федерации.
Андрій Водяний
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