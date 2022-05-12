Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью с эвакуацией из Азовстали

Командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына") обратился к Илону Маску помочь в эвакуации украинских защитников Азовстали в третью страну. Свое обращение командир морпехов опубликовал в Twitter.

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"Илон Маск, говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом: я живу там, где практически невозможно выжить. Помогите нам выйти из Азовстали в страну-посредника. Если не ты, то кто? Подскажи", – написал Сергей Волынский. й военных с Азовстали

@elonmusk people say you come from another planet to teach people to believe in the impossible.

Our planets are next to each other, as I live where it is nearly impossible to survive.

Help us get out of Azovstal to a mediating country. If not you, then who? Give me a hint. — Сергій Волина (@Serjvlk) May 11, 2022

Роман Брыль

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