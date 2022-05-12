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Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью с эвакуацией из Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 04:33
Командир морпехов обратился к Илону Маску за помощью с эвакуацией из Азовстали - Фото
Илон Маск (Фото: ЕРА)

Командир 36 бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына") обратился к Илону Маску помочь в эвакуации украинских защитников Азовстали в третью страну. Свое обращение командир морпехов опубликовал в Twitter.  

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"Илон Маск, говорят, что вы пришли с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом друг с другом: я живу там, где практически невозможно выжить. Помогите нам выйти из Азовстали в страну-посредника. Если не ты, то кто? Подскажи", – написал Сергей Волынский. й военных с Азовстали

Роман Брыль
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Илон Маск морпехи азовсталь Сергей Волына
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