Краков и Варшава больше не могут принимать украинских беженцев – Госпогранслужба
11.03.2022, 23:45
Краков, Польша (Фото: Lukasz Gagulski/ЕРА)
Два самых больших по размеру города Польши не способны разместить у себя больше украинцев.
Об этом 11 марта сообщила Государственная пограничная служба.
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"Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. За две недели в Краков приехали около 80-100 000 украинцев. Варшава уже приняла 200 000 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше", – сообщают в ведомстве.
- Согласно данным ООН, из Украины в другие страны из-за нападения России уже выехало более 2,5 млн граждан.
- Из них более 1,5 млн беженцев выехали в соседнюю Польшу.
- Сегодня в Сенате Польши президент Зеленский выступал с речью, в которой поблагодарил поляков за помощь украинцам, назвал их "родным" для нас народом.
- Также глава Украины добавил, что перед Украиной и Польшей стоит общая историческая миссия: "вместе вытащить Европу из бездны".
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