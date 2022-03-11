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Краков и Варшава больше не могут принимать украинских беженцев – Госпогранслужба

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 23:45
Краков и Варшава больше не могут принимать украинских беженцев – Госпогранслужба - Фото
Краков, Польша (Фото: Lukasz Gagulski/ЕРА)

Два самых больших по размеру города Польши не способны разместить у себя больше украинцев.

Об этом 11 марта сообщила Государственная пограничная служба.

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"Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев. За две недели в Краков приехали около 80-100 000 украинцев. Варшава уже приняла 200 000 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше", – сообщают в ведомстве.

Уляна Букатюк
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польша Краков варшава беженцы
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