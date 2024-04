Кулеба назвал Путина политическим животным: Когда чует страх, становится более агрессивным

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CNN в субботу, 27 апреля, назвал российского диктатора Владимира Путина политическим животным.

"От наших партнеров нужна твердая вера в то, что победа Украины достижима. И, во-вторых, отсутствие страха перед Путиным. Потому что Путин – политическое животное, которое чует страх. И когда он его чует, он становится более агрессивным. Если он чует силу, которую, например, только что продемонстрировал Конгресс, он будет вынужден отступиться", — сказал Кулеба в интервью журналистке Кристиан Аманпур.

Комментируя принятие Конгрессом пакета военной и финансовой помощи Украине, министр подчеркнул: какой бы ни была цена поддержки Украины сегодня, цена победы России будет гораздо больше.

"Весь мир должен помнить, что любая задержка в оказании помощи Украине компенсируется смелостью и самопожертвованием павших солдат. Это живые люди, их жизни имеют цену. Все, что мы потеряли с осени по сей день, мы потеряли потому, что у наших солдат не было достаточно оружия", – сказал Кулеба.

Он добавил, что в любом случае Украина не собирается сдаваться.

"Наша армия получит новых солдат и офицеров, потому что на кону – выживание нации, выживание суверенного государства. И мы помним нашу историю: те, кто отказался бороться за Украину с оружием в руках в начале XXI века, когда мы потеряли нашу независимость, потом стали жертвами сталинских репрессий, геноцида, русификации. Мы знаем, что будет, если мы проиграем, и поэтому мы продолжим бороться", — сказал министр.

