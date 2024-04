Кулеба назвав Путіна політичною твариною: Коли чує страх, стає агресивнішим

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі CNN у суботу, 27 квітня, назвав російського диктатора Володимира Путіна політичною твариною.

"Від наших партнерів потрібна тверда віра в те, що перемога України досяжна. І по-друге, відсутність страху перед Путіним. Тому що Путін – політична тварина, яка чує страх. І коли він його чує, він стає агресивнішим. Якщо він чує силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитися", – сказав Кулеба в інтерв'ю журналістці Крістіан Аманпур.

Коментуючи ухвалення Конгресом пакета військової та фінансової допомоги Україні, міністр підкреслив: якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна перемоги Росії буде набагато більшою.

"Весь світ має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів. Це живі люди, їхні життя мають ціну. Все, що ми втратили з осені до сьогодні, ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", – сказав Кулеба.

Він додав, що в будь-якому разі Україна не збирається здаватися.

"Наша армія отримає нових солдатів та офіцерів, тому що на кону – виживання нації, виживання суверенної держави. І ми пам'ятаємо нашу історію: ті, хто відмовились боротися за Україну зі зброєю в руках на початку XXI сторіччі, коли ми втратили нашу незалежність, потім стали жертвами сталінських репресій, геноциду, русифікації. Ми знаємо, що буде, якщо ми програємо, і тому ми продовжимо боротися", – сказав міністр.

"Putin is a political animal who can sense fear. And when he does, he becomes more aggressive." @DmytroKuleba tells me Ukraine’s survival requires its allies to "firmly believe that Ukraine's victory is attainable." pic.twitter.com/DEGqQDCvSj