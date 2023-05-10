Кулеба об угрозах убийством Зеленскому: Медведеву лучше не открывать Telegram после водки

Если бы россияне действительно могли убить президента Владимира Зеленского, "они бы обязательно попытались" это сделать, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Комментируя Bild недавние угрозы прошлого президента РФ Дмитрия Медведева в адрес главы государства, руководитель МИД посоветовал тому не ходить в сеть выпившим.

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"Медведев должен пить меньше водки, прежде чем идти в Telegram. Это все, что я могу сказать об этом. Не думаю, что стоит комментировать", – ответил министр на соответствующий вопрос.

По словам Кулебы, Медведеву отведена "определенная роль в характере стратегических коммуникаций России".

Отвечая на вопрос об угрозах ему лично, глава МИД отметил, что "в некоторых местах я предпочитаю пить воду только из предварительно запечатанных бутылок".

"Но я не думаю, что я главная цель", – добавил он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на угрозы Медведева написал финскую поговорку: "Пустая бочка громче гремит".

В апреле Медведев начал пугать Южную Корею "новейшим" оружием РФ. Украина: "Ждем танки Т-34 в КНДР".

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Євген Пилипенко

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