МИД Франции о призывах Медведева убить Зеленского: Словесная эскалация, возмутительно

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна раскритиковала бывшего президента РФ Дмитрия Медведева за призывы убить президента Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в интервью Radio France.

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По ее словам, взрывы над Кремлем ночью 3 мая являются "странным и таинственным" событием.

Она отметила, что Медведев в очередной раз "отличился" возмутительными высказываниями.

"Это словесная эскалация, которая достойна сожаления. В очередной раз эта эскалация идет из России, в очередной раз он стремится несомненно запугать", — сказала Колонна.

Дипломат заявила, что такими заявлениями Москва пытается найти предлоги, чтобы оправдать свои действия.

Ранее Медведев после взрыва над Кремлем заявил о необходимости убийства Зеленского.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.

В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.

У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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Дмитро Гриниченко

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