UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД Франции о призывах Медведева убить Зеленского: Словесная эскалация, возмутительно

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 12:50
МИД Франции о призывах Медведева убить Зеленского: Словесная эскалация, возмутительно - Фото
Катрин Колонна (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна раскритиковала бывшего президента РФ Дмитрия Медведева за призывы убить президента Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в интервью Radio France.

По ее словам, взрывы над Кремлем ночью 3 мая являются "странным и таинственным" событием.

Она отметила, что Медведев в очередной раз "отличился" возмутительными высказываниями. 

"Это словесная эскалация, которая достойна сожаления. В очередной раз эта эскалация идет из России, в очередной раз он стремится несомненно запугать", — сказала Колонна.

Дипломат заявила, что такими заявлениями Москва пытается найти предлоги, чтобы оправдать свои действия. 

Ранее Медведев после взрыва над Кремлем заявил о необходимости убийства Зеленского.

Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал. 

После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.

Читайте также: Удар по Кремлю. Подоляк: Россия боится наступления ВСУ, пытается показать "апокалипсис"

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война франция Дмитрий Медведев катрин колонна
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 